Journées Européennes du Patrimoine Rue du Parc Montbard

Rue du Parc Musée Buffon Montbard

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Durant tout le week-end du 20 et 21 septembre, venez dire au-revoir aux créatures de notre exposition « Anatomie comparée des espèces imaginaires » et célébrer ensemble le 200e anniversaire de la mort du comte de Lacépède, célèbre collaborateur de Buffon.

EXPOSITIONS

Anatomie comparée des espèces imaginaires

Musée Buffon

Les dragons sont-ils des dinosaures ? Dans quel groupe de mammifères classer Chewbacca ? Comment Totoro fait-il pour voler ? Cette exposition est ainsi l’occasion de considérer les créatures imaginaires comme réelles pour expliquer la méthode scientifique et développer l’esprit critique. Un parcours didactique qui mêle esprit scientifique et culture des mondes imaginaires !

ANIMATIONS

Atelier Crée ton animal imaginaire !

Samedi 20 septembre | de 10h à 12h

Musée Buffon

A l’aide de dessins ou d’assemblages, viens créer ta propre chimère ou animal imaginaire.

Laines vivaces

Samedi 20 septembre | inauguration de l’exposition de 11h à 12h | rencontre de 14h à 18h

Tour Saint-Louis

Venez échanger sur le projet avec les designers et vous initier à la technique du feutrage à l’aiguille (accessible aux enfants accompagnés, à partir de 8 ans). Laines vivaces est une rencontre entre les designers Marion Carlier, créatrice de motifs et objets d’inspiration végétale et Leïla Bouyssou, qui développe des matières à partir de ressources locales. Elles proposent une recherche sur la dimension décorative de la laine et son inscription au sein des intérieurs.

Spectacle de théâtre La Cie Vagabonde

Samedi 20 septembre | 14h30 (durée 1h15)

Cour du Musée Buffon

Venez plonger dans les légendes de la Bête faramine et de la Vouivre mises en voix, en jeu, en musique et en ambiances sonores avec la Cie Vagabonde, qui défend un théâtre poétique, musical et populaire pour petits et grands.

Présentation de l’ouvrage L’animal anonyme, une enquête poétique d’après Buffon par Romain Billard

Samedi 20 septembre | 17h

Musée Buffon

Dans l’immense entreprise littéraire et scientifique du grand naturaliste Buffon, l’enjeu est de nommer et de représenter chaque espèce existante. Néanmoins, on y trouve une anomalie une planche intitulée l’Animal anonyme. Romain Billard mène l’enquête sur cet inconnu auquel l’artiste Gloria Friedmann rend hommage.

Conférence par Stéphane Schmitt, directeur de recherche au CNRS Bernard-Germain Etienne de La Ville, Comte de Lacépède

Dimanche 21 septembre | 11h (durée 1h)

Musée Buffon

Bernard-Germain de Lacépède, figure marquante de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration, s’illustra surtout en sciences. Héritier de l’Histoire Naturelle de Buffon, il publia les volumes sur les reptiles, poissons et cétacés et étudia l’adaptation des espèces, ouvrant la voie à la théorie de l’évolution. Cette conférence retrace ses multiples facettes.

Atelier Explore les reptiles et animaux marins avec Lacépède

Dimanche 21 septembre | de 14h à 17h

Musée Buffon

Observations, manipulations, devinettes, venez découvrir les animaux étudiés par Lacépède dans l’Histoire Naturelle dans la lignée de Buffon.

VISITES

Itinéraires d’objets

Samedi 20 septembre | 10h (durée 30 min)

Devant la tour de l’Aubespin

En 2024-2025, le muséum d’histoire naturelle d’Auxerre et le musée et parc Buffon se portent volontaires pour accueillir un dépôt d’urgence des collections du musée municipal de Tonnerre. Découvrez le travail invisible de ses agents et des réseaux dans lesquels ils s’inscrivent.

Visite guidée flash Anatomie comparée des espèces imaginaires

Samedi 20 septembre | à 11h, 11h30, 16h et 16h30 (durée 30 min)

Accueil du musée Buffon

Des visites guidées thématiques vous emmèneront à la découverte de certaines espèces imaginaires emblématiques de notre exposition temporaire.

11h et 16h Espèces imaginaires de la pop-culture Alien, Marsupilami, Wolverine, Gremlins

11h30 et 16h30 Espèces imaginaires de légendes Yéti, Licorne, Loup-garou, Dragon

Reptiles et animaux marins réels ou imaginaires ?

Dimanche 21 septembre | à 14h30 et 16h (durée 45 min)

Accueil du musée Buffon

Sirène, Méduse, Kraken, … Cette visite guidée permettra de mettre en parallèle les études des animaux marins de Lacépède et les espèces imaginaires de notre exposition temporaire Anatomie comparée des espèces imaginaires . .

Rue du Parc Musée Buffon Montbard 21500 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

