Journées européennes du patrimoine Château de Montendre Montendre

Château de Montendre Centre ville Montendre Charente-Maritime

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

À la découverte du patrimoine de Montendre avec l'association Andronysiaque, venez visiter le château et son musée.

Château de Montendre Centre ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English:

Discover Montendre's heritage with the Andronysiaque association, visit the château and its museum.

German:

Entdecken Sie mit dem Verein Andronysiaque das Kulturerbe von Montendre. Besuchen Sie das Schloss und sein Museum.

Italiano:

Scoprite il patrimonio di Montendre con l'associazione Andronysiaque e visitate il castello e il suo museo.

Espanol:

Descubra el patrimonio de Montendre con la asociación Andronysiaque y visite el castillo y su museo.

