Journées européennes du patrimoine Château de Montendre Montendre

Journées européennes du patrimoine

Château de Montendre Centre ville Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À la découverte du patrimoine de Montendre avec l’association Andronysiaque, venez visiter le château et son musée.

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Château de Montendre Centre ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

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English :

Discover Montendre?s heritage with the Andronysiaque association, visit the château and its museum.

L’événement Journées européennes du patrimoine Montendre a été mis à jour le 2026-03-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge