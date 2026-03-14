Journées européennes du patrimoine Château de Montendre Montendre
Journées européennes du patrimoine Château de Montendre Montendre samedi 19 septembre 2026.
Journées européennes du patrimoine
Château de Montendre Centre ville Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À la découverte du patrimoine de Montendre avec l’association Andronysiaque, venez visiter le château et son musée.
.
Château de Montendre Centre ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Montendre?s heritage with the Andronysiaque association, visit the château and its museum.
L’événement Journées européennes du patrimoine Montendre a été mis à jour le 2026-03-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge