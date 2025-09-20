Journées Européennes du Patrimoine Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Comme chaque année, la ville de Montfort-sur-Meu vous propose tout un programme dans le cadre desjournées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre.
Visites, ateliers, initiations, déambulations et concerts sont prévus. .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17
