Journées européennes du patrimoine Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Journées européennes du patrimoine Montfort-sur-Meu

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le 19 septembre, de 10h à 18h, Montfort-sur-Meu propose tout un programme pour les Journées Européennes du Patrimoine.

10h-18h Accueil Point Information au kioske Mail René Maurel. Tout public, accès libre et PMR.

10h 18h Exposition Portraits des Glorieuses , réalisée par Candice Hazouard à la médiathèque Lagirafe. Tout public, accès libre et PMR.

11h-12h Projet tout à dire séance d’écoute collective des témoignages sur la tour Papegaut, avec Charline Yao. De la société Tout à Dire et du service Patrimoine de Montfort-sur-Meu, Charline vous proposent de partager vos souvenirs, anecdotes et regards sur ce monument de la ville. Dans le cadre de sa rénovation, un projet de mémoire sonore a été lancé. Habitants, commerçants, usagers vous y avez travaillé? Elle vous rappelle quelque chose ? Vos souvenirs, vos anecdotes et vos regards intéressent ! Venez les partager lors d’un enregistrement audio. Tout public, accès PMR. Sur inscription.

14h-18h Le Papegaut d’Or, jeu de piste en autonomie. Départ au kioske point info. 6 ans et +, sur inscription. Le Papegaut a disparu ! Partez à sa recherche dans la ville à l’aide de votre livret, résolvez les énigmes une à une, découvrez le code secret et retrouvez l’oiseau mythique. Durée 1h-1h30. Rdv au kioske info. Dernier départ 17h.

14h-15h Visite de l’exposition Portraits des glorieuses en compagnie de Candice Hazouard, photographe. A la médiathèque. Tout public, accès PMR, sur inscription.

15h Visite Montfort des années 50/60 avec Natalie Ramage en déambulation dans la ville. 12 ans et +. Sur inscription.

15h-17h30 Atelier Fabrique ton carnet à souvenirs avec Audrey Poix, à la médiathèque Lagirafe. 8 ans et +, accès PMR, sur inscription.

15h-18h Permanence de collecte sur la tour Papegaut avec Charline Yao à la médiathèque Lagirafe. Tout public, accès libre, accès PMR.

15h/16h/17h Visite et démonstration autour de l’orgue de l’église de Montfort avec l’association Des Amis de l’Orgue à l’église Saint-Louis-Marie Grinion. Tout public, accès libre, accès PMR. .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté