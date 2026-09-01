Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Journées Européennes du Patrimoine Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le 20 septembre, Montfort-sur-Meu vous propose tout un programme pour les Journées Européennes du Patrimoine.

10h-18h Accueil Point Information au kioske Mail René Maurel. Tout public, accès libre, accès PMR.

10h-12h Petit déj Découvrons le Fonds J.Pilorge à la salle des Disous. Public Adultes, accès PMR, sur inscription. Venez prendre le petit déjeuner autour d’archives (photos et textes) issues du fonds Pilorge (maire de la ville de 1971 à 2001).

10h-11h30 Visite costumée avec Thomas Charpentier, déambulation dans la ville. 12 ans et +, sur inscription.

14h-18h Le Papegaut d’Or, je de piste familial départ au kioske point info. 6 ans et +, sur inscription. Le Papegaut a disparu ! Partez à sa recherche dans la ville à l’aide de votre livret, résolvez les énigmes une à une, découvrez le code secret et retrouvez l’oiseau mythique. Durée 1h-1h30. Rdv au kioske info. Dernier départ 17h.

15h/16h/17h/18h Visite et démonstration autour de l’orgue de l’église de Montfort avec l’association Des Amis de l’Orgue à l’église Saint-Louis-Marie Grinion. Tout public, accès libre, accès PMR.

A partir de 16h30 Concert du groupe Miline, contes et musiques du monde à la salle Juguet de l’hôtel de Montfort Communauté. Tout public, accès libre, accès PMR. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté