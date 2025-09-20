Journées européennes du Patrimoine Montmeyran
Journées européennes du Patrimoine Montmeyran samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine
Place de la Mairie Montmeyran Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Exposition suivie d’un circuit libre à la découverte du patrimoine architectural.
Place de la Mairie Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 30 26 mairie@montmeyran.fr
English :
Exhibition followed by a free tour of the architectural heritage.
German :
Ausstellung, gefolgt von einem freien Rundgang zur Entdeckung des architektonischen Erbes.
Italiano :
Mostra seguita da una visita gratuita del patrimonio architettonico.
Espanol :
Exposición seguida de una visita gratuita al patrimonio arquitectónico.
