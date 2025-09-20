Journées européennes du Patrimoine Montmeyran

Journées européennes du Patrimoine Montmeyran samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine

Place de la Mairie Montmeyran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Exposition suivie d’un circuit libre à la découverte du patrimoine architectural.
  .

Place de la Mairie Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 30 26  mairie@montmeyran.fr

English :

Exhibition followed by a free tour of the architectural heritage.

German :

Ausstellung, gefolgt von einem freien Rundgang zur Entdeckung des architektonischen Erbes.

Italiano :

Mostra seguita da una visita gratuita del patrimonio architettonico.

Espanol :

Exposición seguida de una visita gratuita al patrimonio arquitectónico.

L’événement Journées européennes du Patrimoine Montmeyran a été mis à jour le 2025-09-12 par Valence Romans Tourisme