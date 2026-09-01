Informations pratiques

Madonne-et-Lamerey

Journées européennes du patrimoine monument Leclerc

rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du patrimoine monument Leclerc.

Visite en autonomieTout public

0 .

rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 61 44

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English :

European Heritage Days monument Leclerc.

Self-guided tour

L’événement Journées européennes du patrimoine monument Leclerc Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT