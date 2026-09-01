Journées européennes du patrimoine monument Leclerc Madonne-et-Lamerey
samedi 19 septembre 2026 · Madonne-et-Lamerey
Informations pratiques
Madonne-et-Lamerey
Journées européennes du patrimoine monument Leclerc
rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du patrimoine monument Leclerc.
Visite en autonomieTout public
0 .
rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 61 44
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English :
European Heritage Days monument Leclerc.
Self-guided tour
L’événement Journées européennes du patrimoine monument Leclerc Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT