Journées Européennes du Patrimoine Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

Journées Européennes du Patrimoine

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez grâce à un parcours ponctué d’explications notre théâtre à l’italienne inauguré en 1888 et classé Monument Historique en 1998.

De plus, vous pourrez assister à la conférence « La construction du Théâtre

a-t-elle vraiment duré 1 an ? » de Corinne Le Noan de 15h à 16h.

Le Patio, École intercommunale d’enseignement artistique du Pays de Morlaix sera également présente pour accompagner votre visite de touches musicales.

La billetterie sera également ouverte (au 27, rue de Brest) pour vos abonnements et place à l’unité.

Gratuit, entrée libre .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX