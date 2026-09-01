Informations pratiques

Couze-et-Saint-Front

Journées Européennes du Patrimoine | Moulin à papier de la Rouzique

Route de Varennes Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Poussez les portes du Moulin à papier de la Rouzique et plongez au cœur d’un savoir-faire ancestral.

Au fil d’une visite guidée du moulin, découvrez toutes les étapes de fabrication du papier, de la transformation de la pâte jusqu’à la création des feuilles. La visite est ponctuée d’une démonstration réalisée par la papetière, pour comprendre les gestes et techniques qui font vivre ce patrimoine.

Vous pourrez également expérimenter le cyanotype, un ancien procédé photographique reposant sur une réaction photochimique et reconnaissable à ses étonnantes nuances de bleu. Lors de cet atelier d’initiation, réalisez votre propre création et repartez avec votre œuvre.

Enfin, découvrez l’exposition « Le village de Couze et le Canal, une évolution au fil de l’eau », qui retrace l’histoire du Moulin, du canal et de Couze à travers des photographies anciennes et contemporaines. .

Route de Varennes Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 36 16

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Moulin à papier de la Rouzique

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Moulin à papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides