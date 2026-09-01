Journées Européennes du Patrimoine – Moulin à Vent les Éventées Moulin les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin les Eventées · Saint-Pierre-le-Moûtier
Informations pratiques
Saint-Pierre-le-Moûtier
Journées Européennes du Patrimoine – Moulin à Vent les Éventées
Moulin les Eventées Les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites gratuites d’environ 1 heure du moulin à vent des Éventées seront proposées le dimanche 20 septembre 2026.
Ce moulin, construit en 1861 et restauré en 2006, est l’un des deux encore en activité dans la Nièvre, où l’on comptait près de 550 moulins en 1850. La visite permettra de découvrir son histoire, son fonctionnement ainsi que la vie du meunier d’autrefois.
Sur place, les visiteurs pourront acheter pain et viennoiseries, rencontrer des artisans et producteurs locaux, et profiter d’une buvette.
Un accueil adapté est prévu pour les personnes à mobilité réduite (sur réservation), avec présentation extérieure et projections dans l’ancienne maison du meunier. .
Moulin les Eventées Les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 34 02 41
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Moulin à Vent les Éventées
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Moulin à Vent les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Saint-Pierre Magny-Cours
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