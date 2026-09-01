Journées Européennes du Patrimoine Moulin d’Amendeuix Amendeuix-Oneix
dimanche 20 septembre 2026 · Amendeuix-Oneix
Informations pratiques
Amendeuix-Oneix
Journées Européennes du Patrimoine Moulin d’Amendeuix
Le Moulin Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée d’un moulin à eau rénové. .
Le Moulin Amendeuix-Oneix 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 17 31 40 jc.mailharin@free.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Moulin d’Amendeuix
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin d’Amendeuix Amendeuix-Oneix a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque