Informations pratiques

Amendeuix-Oneix

Journées Européennes du Patrimoine Moulin d’Amendeuix

Le Moulin Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée d’un moulin à eau rénové. .

Le Moulin Amendeuix-Oneix 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 17 31 40 jc.mailharin@free.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Moulin d’Amendeuix

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin d’Amendeuix Amendeuix-Oneix a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque