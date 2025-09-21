Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Cleutin Fontenay-Torcy
Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Cleutin
Rue de Cleutin Fontenay-Torcy Oise
Visite guidée du Conservatoire de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Exposition de vieux matériels agricoles, des métiers anciens artisans vannier, rempailleur.
Exposition lunetterie de la Vallée du Thérain du 18e siècle de la Famille Cozette. 0 .
Rue de Cleutin Fontenay-Torcy 60380 Oise Hauts-de-France +33 6 41 00 60 33
