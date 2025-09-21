Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Cleutin Fontenay-Torcy

Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Cleutin Fontenay-Torcy dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Cleutin

Rue de Cleutin Fontenay-Torcy Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite guidée du Conservatoire de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Exposition de vieux matériels agricoles, des métiers anciens artisans vannier, rempailleur.

Exposition lunetterie de la Vallée du Thérain du 18e siècle de la Famille Cozette. 0 .

Rue de Cleutin Fontenay-Torcy 60380 Oise Hauts-de-France +33 6 41 00 60 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Cleutin Fontenay-Torcy a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de la Picardie Verte