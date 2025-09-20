Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Craca Moulin de Craca Plouézec

Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Craca Moulin de Craca Plouézec samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Craca

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez comprendre comment fonctionne un moulin, participez à la mouture du Moulin de Craca (selon météo), entièrement restauré, et qui domine la Baie de Paimpol. (Habillage des ailes à partir de 14 h, sous réserve de météo favorable. Dernière visite à 17h30. .

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin de Craca Plouézec a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol