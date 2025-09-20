Journées Européennes du Patrimoine Moulin de la Pierre Rochebertier Moulins-sur-Tardoire
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
Tarifs des ateliers.
Visite gratuite.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
L’association Pierre et Savoir Faire vous accueille pour une visite gratuite du moulin et tout particulièrement de son remarquable banc de sciage de pierre.
Rochebertier Moulin de la Pierre Moulins-sur-Tardoire 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 68 81 pierreetsavoirfaire@gmail.com
English :
The Pierre et Savoir Faire association welcomes you for a free tour of the mill, and in particular its remarkable stone sawing bench.
German :
Der Verein Pierre et Savoir Faire empfängt Sie zu einer kostenlosen Besichtigung der Mühle und insbesondere der bemerkenswerten Steinsägebank.
Italiano :
L’associazione Pierre et Savoir Faire vi invita a visitare gratuitamente il mulino, in particolare il suo straordinario banco di segatura in pietra.
Espanol :
La asociación Pierre et Savoir Faire le invita a visitar gratuitamente el molino y, en particular, su extraordinario banco de serrado de piedra.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin de la Pierre Moulins-sur-Tardoire a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord