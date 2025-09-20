Journées européennes du patrimoine Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus

Journées européennes du patrimoine Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Moulin de la Plataine

Rue de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite d’un Moulin à vent du XVIIème siècle (1650) dans un état de conservation remarquable et démonstration de cuisson au four à bois.

.

Rue de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 34 73 39 s.jolivet@club-internet.fr

English : European Heritage Days Moulin de la Plataine

Visit a remarkably well-preserved 17th-century windmill (1650) and see a wood-fired baking demonstration.

German : Europäische Tage des Denkmals Moulin de la Plataine

Jahrhundert (1650), die sich in einem bemerkenswert guten Erhaltungszustand befindet, und demonstriert das Backen im Holzofen.

Italiano :

Visitate un mulino a vento del 17° secolo (1650), straordinariamente ben conservato, e assistete a una dimostrazione di cottura in un forno a legna.

Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Moulin de la Plataine

Visite un molino de viento del siglo XVII (1650) extraordinariamente bien conservado y asista a una demostración de cocción en horno de leña.

L’événement Journées européennes du patrimoine Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes