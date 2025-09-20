Journées européennes du patrimoine Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus
Rue de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite d’un Moulin à vent du XVIIème siècle (1650) dans un état de conservation remarquable et démonstration de cuisson au four à bois.
Rue de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 34 73 39 s.jolivet@club-internet.fr
English : European Heritage Days Moulin de la Plataine
Visit a remarkably well-preserved 17th-century windmill (1650) and see a wood-fired baking demonstration.
German : Europäische Tage des Denkmals Moulin de la Plataine
Jahrhundert (1650), die sich in einem bemerkenswert guten Erhaltungszustand befindet, und demonstriert das Backen im Holzofen.
Italiano :
Visitate un mulino a vento del 17° secolo (1650), straordinariamente ben conservato, e assistete a una dimostrazione di cottura in un forno a legna.
Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Moulin de la Plataine
Visite un molino de viento del siglo XVII (1650) extraordinariamente bien conservado y asista a una demostración de cocción en horno de leña.
