Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Journées européennes du patrimoine – Moulin de la Plataine

Rue de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite d’un Moulin à vent du XVIIème siècle (1650) dans un état de conservation remarquable et démonstration de cuisson au four à bois.

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Rue de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 34 73 39 s.jolivet@club-internet.fr

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English : European Heritage Days – Moulin de la Plataine

Visit a remarkably well-preserved 17th-century windmill (1650) and see a wood-fired baking demonstration.

L’événement Journées européennes du patrimoine – Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes