Journées européennes du patrimoine – Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus
samedi 19 septembre 2026 · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Journées européennes du patrimoine – Moulin de la Plataine
Rue de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite d’un Moulin à vent du XVIIème siècle (1650) dans un état de conservation remarquable et démonstration de cuisson au four à bois.
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Rue de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 34 73 39 s.jolivet@club-internet.fr
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English : European Heritage Days – Moulin de la Plataine
Visit a remarkably well-preserved 17th-century windmill (1650) and see a wood-fired baking demonstration.
L’événement Journées européennes du patrimoine – Moulin de la Plataine Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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