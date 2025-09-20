Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraisse Moulin du Pont de Fraisse Saint-Jeures

Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraisse Moulin du Pont de Fraisse Saint-Jeures samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraisse

Moulin du Pont de Fraisse 3015 Rte des Sucs Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite du moulin et de la scierie hydraulique par M. Guibert, propriétaire.

.

Moulin du Pont de Fraisse 3015 Rte des Sucs Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Visit to the mill and hydraulic sawmill by owner Mr. Guibert.

German :

Besichtigung der Mühle und des hydraulischen Sägewerks durch Herrn Guibert, den Besitzer.

Italiano :

Visita al mulino e alla segheria idraulica da parte del signor Guibert, il proprietario.

Espanol :

Visita del molino y de la serrería hidráulica por el Sr. Guibert, el propietario.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraisse Saint-Jeures a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon