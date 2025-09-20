Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraisse Moulin du Pont de Fraisse Saint-Jeures
Moulin du Pont de Fraisse 3015 Rte des Sucs Saint-Jeures Haute-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite du moulin et de la scierie hydraulique par M. Guibert, propriétaire.
English :
Visit to the mill and hydraulic sawmill by owner Mr. Guibert.
German :
Besichtigung der Mühle und des hydraulischen Sägewerks durch Herrn Guibert, den Besitzer.
Italiano :
Visita al mulino e alla segheria idraulica da parte del signor Guibert, il proprietario.
Espanol :
Visita del molino y de la serrería hidráulica por el Sr. Guibert, el propietario.
