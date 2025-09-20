Journées Européennes du Patrimoine Moulin et forge Bias

Journées Européennes du Patrimoine Moulin et forge Bias samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Moulin et forge

Moulin et forge Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite du moulin, de sa forge et de son musée des vieux outils. Grand rouet horizontal en fonctionnement (sous réserve d’eau en quantité suffisante).

Moulin et forge Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Moulin et forge

Visit the mill, its forge and its museum of old tools. Large horizontal spinning wheel in operation (subject to availability of sufficient water).

German : Journées Européennes du Patrimoine Moulin et forge

Besichtigung der Mühle, ihrer Schmiede und des Museums für alte Werkzeuge. Großes horizontales Spinnrad in Betrieb (vorbehaltlich ausreichender Wassermenge).

Italiano :

Visita al mulino, alla sua fucina e al suo museo di attrezzi antichi. Grande filatoio orizzontale in funzione (a condizione che l’acqua sia sufficiente).

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Moulin et forge

Visita el molino, su fragua y su museo de herramientas antiguas. Gran rueca horizontal en funcionamiento (siempre que haya suficiente agua).

