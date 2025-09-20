Journées Européennes du Patrimoine Moulins du Bouchat Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre des moulins au Bouchat près des étangs. 3 moulins à grain du XVIIe siècle. L’un est en état de fonctionnement.
Les Moulins du Bouchat Le Bouchat Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Free visit of the mills at Bouchat near the ponds. 3 17th-century grain mills. One is still in working order.
German :
Freie Besichtigung der Mühlen in Le Bouchat in der Nähe der Teiche. 3 Getreidemühlen aus dem 17. Jahrhundert. Jahrhundert. Eine ist funktionstüchtig.
Italiano :
Visita gratuita dei mulini di Bouchat, vicino agli stagni. 3 mulini per cereali del XVII secolo. Uno è ancora funzionante.
Espanol :
Visita gratuita a los molinos de Bouchat, cerca de los estanques. 3 molinos de grano del siglo XVII. Uno de ellos aún funciona.
