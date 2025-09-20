Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Moutiers-en-Puisaye

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 3 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église paroissiale de Moutiers-en-Puisaye avec ses peintures murales lors de visites commentées de l’extérieur et de l’intérieur. L’église paroissiale de Moutiers-en-Puisaye a été construite vers l’an mille. Ses murs intérieurs supportent plus de 200 m² de surface de peintures et dessins. Les registres sont diversifiés et remarquables avec une partie romane vers 1150 (seul ensemble de la région), une partie gothique vers 1300, et une lapidation de saint Étienne du XVIe siècle. Il reste encore à observer quelques scènes ou dessins des XVIe et XVIIIe siècles qui ne forment pas d’ensemble cohérent. Ces peintures ont été badigeonnées au XVIIIe siècle et restaurées par M. Hisao Takahashi entre 1984 et 1996. .

+33 3 86 45 54 76 mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr

