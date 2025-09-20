Journées européennes du patrimoine Moutiers-en-Puisaye

Journées européennes du patrimoine Moutiers-en-Puisaye samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Au fournil Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le très talentueux et connu Jean Tétu dit Jean de Robinette exposera ses photographies en grands formats le 20 et 21 septembre 2025 de 10 h à 19 h au fournil. Nous connaissons tous l’intérêt de ses photos ; gageons sur quelques belles surprises… .

Au fournil Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr

English : Journées européennes du patrimoine

German : Journées européennes du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-09-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !