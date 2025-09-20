Journées européennes du patrimoine Prieuré de Moutiers-en-Puisaye Moutiers-en-Puisaye

Journées européennes du patrimoine Prieuré de Moutiers-en-Puisaye Moutiers-en-Puisaye samedi 20 septembre 2025.

Prieuré de Moutiers-en-Puisaye Place de la mairie Moutiers-en-Puisaye Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le prieuré de Moutiers-en-Puisaye lors de visites commentées. Vous trouverez également des panneaux d’information sur les fouilles en cours. Le premier monastère a été créé à Moutiers vers 730. Il était destiné aux pèlerins bretons qui se rendaient à Rome. Ce bâtiment était à l’origine l’aile orientale d’un prieuré reconstruit vraisemblablement au XIIIe siècle. Il a été incendié en grande partie en 1587 lors d’un épisode des guerres de religion. Cette aile a été épargnée. Au court des siècles, elle a été largement remaniée et aménagée en bâtiment agricole (étables, écuries, granges, grenier à foin). Il reste d’origine des arcades de la salle du chapitre et quelques pans de mur. Cet édifice a été racheté par la commune en 2020. Des fouilles sont en cours. .

Prieuré de Moutiers-en-Puisaye Place de la mairie Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 54 76 mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr

