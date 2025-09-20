journées européennes du patrimoine Place de l’Hôpital Moutiers-Saint-Jean

journées européennes du patrimoine Place de l’Hôpital Moutiers-Saint-Jean samedi 20 septembre 2025.

journées européennes du patrimoine

Place de l’Hôpital Moutiers Saint Jean Moutiers-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites guidées et gratuites des locaux historiques de l’hôpital XVIIè au coeur du village de Moutiers saint Jean apothicairerie, salle des étains, mobilier XVIIe classés aux MH, jardin des simples. Jardin renaissance italienne XVIIe classé MH. Eglise saint Paul XIIe et son mobilier exceptionnel. .

Place de l’Hôpital Moutiers Saint Jean Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 68 55 85

English : journées européennes du patrimoine

German : journées européennes du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement journées européennes du patrimoine Moutiers-Saint-Jean a été mis à jour le 2025-09-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)