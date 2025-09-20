JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU DONJON Rue du Donjon Martres-Tolosane

Rue du Donjon DONJON Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Niché dans le donjon, le musée archéologique présente principalement des copies de

sculptures antiques issues des fouilles de la villa gallo-romaine découverte à Martres-Tolosane.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

Rue du Donjon DONJON Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

Nestled in the dungeon, the archaeological museum features mainly copies of ancient

from excavations at the Gallo-Roman villa discovered at Martres-Tolosane.

German :

Das in den Bergfried eingebettete archäologische Museum zeigt hauptsächlich Kopien von

antike Skulpturen aus den Ausgrabungen der gallo-römischen Villa, die in Martres-Tolosane entdeckt wurde.

Italiano :

Situato nei sotterranei, il museo archeologico espone principalmente copie di antichi reperti

provenienti dagli scavi della villa gallo-romana scoperta a Martres-Tolosane.

Espanol :

Enclavado en el calabozo, el museo arqueológico expone principalmente copias de antiguos

procedentes de las excavaciones de la villa galo-romana descubierta en Martres-Tolosane.

