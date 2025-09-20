Journées Européennes du Patrimoine: Musée archéologique et de la vie d’autrefois Route de Villars-Le-Pautel Jonvelle

Route de Villars-Le-Pautel Musée archéologique et de la vie d’autrefois Jonvelle Haute-Saône

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2024, le site gallo-romain de Jonvelle, le musée archéologique et le Musée de la Vie d’Autrefois seront ouverts les samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 14 heures à 18 heures.

Le samedi, les musées seront ouverts en visite libre.

Le dimanche, les membres de l’Association Le Foyer fondront le metton et offriront aux visiteurs une dégustation gratuite de cancoillotte chaude réalisée sous leurs yeux.

Les visiteurs pourront également découvrir les nombreuses spécialités réalisées à base de citrouille. N’oublions pas qu’autrefois, la tarte à la citrouille faisait partie des desserts comtois renommés !

Découverte des différents espaces thématiques au travers des outils et machines exposés au Musée.

Visite guidée des thermes à 15 heures 30

Entrée payante adultes 5 €, gratuit pour les moins de 15 ans. .

Route de Villars-Le-Pautel Musée archéologique et de la vie d’autrefois Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 52 72 m.vestigesgallo-romains@orange.fr

