JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES LE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

2025-09-20

On profite des Journées du patrimoine au Musée !

Découvrez le programme du week end! Visites , visite historique du cloître de Saint_Gaudens! .

LE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 musee@stgo.fr

English :

Enjoy Heritage Days at the Museum!

German :

Man nutzt die Tage des Kulturerbes im Museum!

Italiano :

Godetevi le Giornate del Patrimonio al Museo!

Espanol :

Disfruta de las Jornadas del Patrimonio en el Museo

