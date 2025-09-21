JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES LE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens
LE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
On profite des Journées du patrimoine au Musée !
Découvrez le programme du week end! Visites , atelier ! .
LE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 musee@stgo.fr
English :
Enjoy Heritage Days at the Museum!
German :
Man nutzt die Tage des Kulturerbes im Museum!
Italiano :
Godetevi le Giornate del Patrimonio al Museo!
Espanol :
Disfruta de las Jornadas del Patrimonio en el Museo
