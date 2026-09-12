Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier artistes en herbe Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
samedi 19 septembre 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier artistes en herbe
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:50:00
Date(s) :
2026-09-19
Une immersion dans l’univers de Rosa Bonheur, peintre et sculptrice amoureuse des animaux. Le temps d’une séance de croquis en salle à la manière des artistes animaliers, cet atelier invite à s’initier au dessin des animaux de la collection.
Atelier artistes en herbe Rosa Bonheur, l’amour du détail animal
Durée 1h30, de 3 à 12 ans.
Informations pratiques
– Horaire à 10h30
– Tarif Gratuit
– Sur réservation
– Contact 02 32 64 79 05 .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier artistes en herbe
L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier artistes en herbe Vernon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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