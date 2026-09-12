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AGENDA · Vernon

Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier artistes en herbe Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

samedi 19 septembre 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée Blanche Hoschedé-Monet
Adresse
12 rue du Pont
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier artistes en herbe

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:50:00

Date(s) :
2026-09-19

Une immersion dans l’univers de Rosa Bonheur, peintre et sculptrice amoureuse des animaux. Le temps d’une séance de croquis en salle à la manière des artistes animaliers, cet atelier invite à s’initier au dessin des animaux de la collection.
Atelier artistes en herbe Rosa Bonheur, l’amour du détail animal
Durée 1h30, de 3 à 12 ans.

Informations pratiques
– Horaire à 10h30
– Tarif Gratuit
– Sur réservation
– Contact 02 32 64 79 05   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05  musee@vernon27.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier artistes en herbe

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier artistes en herbe Vernon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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