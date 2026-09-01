Informations pratiques

Mehun-sur-Yèvre

Journées Européennes du Patrimoine : Musée Charles-VII et le Pôle de la porcelaine

Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes des deux sites du musée Charles-VII à Mehun-sur-Yèvre : le Château et le Pôle de la porcelaine !

Au Château, profitez tout au long du week-end de visites commentées en continu, proposées l’après-midi.

Au Pôle de la porcelaine, plongez dans l’univers de l’exposition « Or blanc d’Orient » lors de visites commentées d’une heure animées par Claire Centrès, co-commissaire de l’exposition

Et les plus jeunes ne sont pas oubliés ! Les enfants de 6 à 12 ans pourront partir à l’aventure grâce au livret-jeu gratuit « Sur la piste du mystérieux Or blanc d’Orient – Le livret des petits aventuriers », conçu avec des enfants de .

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 00 71

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English :

%C0 During European Heritage Days, come explore the two sites of the Charles VII Museum in Mehun-sur-Yèvre: the Castle and the Porcelain Center!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Musée Charles-VII et le Pôle de la porcelaine Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES