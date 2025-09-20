Journées européennes du patrimoine: Musée d’art africain Allex

Journées européennes du patrimoine: Musée d’art africain Allex samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine: Musée d’art africain

Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite commentée du Musée d’Art Africain ouvert en 2018. Film de présentation, parcours de visite, escape game pour les jeunes.

.

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 72 00 contact@stjoseph-allex.org

English :

Guided tour of the Museum of African Art, opened in 2018. Presentation film, tour route, escape game for young people.

German :

Kommentierte Führung durch das 2018 eröffnete Museum für afrikanische Kunst. Präsentationsfilm, Rundgang, Escape Game für Jugendliche.

Italiano :

Visita guidata al Museo d’arte africana, inaugurato nel 2018. Filmato di presentazione, percorso di visita, gioco di fuga per i giovani.

Espanol :

Visita guiada al Museo de Arte Africano, inaugurado en 2018. Película de presentación, recorrido turístico, juego de escape para jóvenes.

L’événement Journées européennes du patrimoine: Musée d’art africain Allex a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme