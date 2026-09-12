Informations pratiques

Cholet

Journées Européennes du Patrimoine Musée d’Art/ Musée d’Histoire

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Musées seront ouverts les deux jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Des visites et des animations seront prévues pour l’occasion. .

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée d’Art/ Musée d’Histoire Cholet a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Choletais