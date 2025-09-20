Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine rue Gilbert Fontenoy-le-Château
Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine rue Gilbert Fontenoy-le-Château samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine
rue Gilbert Musée de la broderie et Salle des fêtes Fontenoy-le-Château Vosges
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez le musée de la broderie de Fontenoy Le Château avec une entrée à tarif réduit.
Le samedi Démonstration d’une brodeuse Hardanger par Marie-Odile Bobant
Le dimanche Démonstration Crazy Patchwork brodé par Mme BrissaudTout public
rue Gilbert Musée de la broderie et Salle des fêtes Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 94 24 26 claire.prevot@orange.fr
English :
As part of Heritage Days, discover the Fontenoy Le Château embroidery museum with reduced admission.
Saturday: Hardanger embroidery demonstration by Marie-Odile Bobant
Sunday: Crazy Patchwork demonstration by Mme Brissaud
German :
Entdecken Sie im Rahmen der Tage des offenen Denkmals das Stickerei-Museum in Fontenoy Le Château mit einem ermäßigten Eintritt.
Am Samstag: Vorführung einer Hardanger-Stickerin durch Marie-Odile Bobant
Am Sonntag: Vorführung Crazy Patchwork-Stickerei von Mme Brissaud
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, scoprite il museo del ricamo di Fontenoy Le Château con ingresso ridotto.
Sabato: dimostrazione di ricamo Hardanger di Marie-Odile Bobant
Domenica: dimostrazione di ricamo Crazy Patchwork di Mme Brissaud
Espanol :
En el marco de las Jornadas del Patrimonio, descubra el museo del bordado de Fontenoy Le Château con entrada reducida.
Sábado: demostración de bordado Hardanger por Marie-Odile Bobant
Domingo: demostración de bordado Crazy Patchwork por Mme Brissaud
L’événement Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2025-09-02 par OT EPINAL ET SA REGION