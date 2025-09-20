Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine rue Gilbert Fontenoy-le-Château

Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez le musée de la broderie de Fontenoy Le Château avec une entrée à tarif réduit.

Le samedi Démonstration d’une brodeuse Hardanger par Marie-Odile Bobant

Le dimanche Démonstration Crazy Patchwork brodé par Mme BrissaudTout public

rue Gilbert Musée de la broderie et Salle des fêtes Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 94 24 26 claire.prevot@orange.fr

English :

As part of Heritage Days, discover the Fontenoy Le Château embroidery museum with reduced admission.

Saturday: Hardanger embroidery demonstration by Marie-Odile Bobant

Sunday: Crazy Patchwork demonstration by Mme Brissaud

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Tage des offenen Denkmals das Stickerei-Museum in Fontenoy Le Château mit einem ermäßigten Eintritt.

Am Samstag: Vorführung einer Hardanger-Stickerin durch Marie-Odile Bobant

Am Sonntag: Vorführung Crazy Patchwork-Stickerei von Mme Brissaud

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, scoprite il museo del ricamo di Fontenoy Le Château con ingresso ridotto.

Sabato: dimostrazione di ricamo Hardanger di Marie-Odile Bobant

Domenica: dimostrazione di ricamo Crazy Patchwork di Mme Brissaud

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, descubra el museo del bordado de Fontenoy Le Château con entrada reducida.

Sábado: demostración de bordado Hardanger por Marie-Odile Bobant

Domingo: demostración de bordado Crazy Patchwork por Mme Brissaud

