Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine rue Gilbert Fontenoy-le-Château

Informations pratiques

Fontenoy-le-Château

Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine

rue Gilbert Musée de la broderie et Salle des fêtes Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez le musée de la broderie de Fontenoy Le Château avec une entrée à tarif réduit.

Le samedi Visite guidée à 14h00 et Démonstration d’une brodeuse Hardanger par Marie-Odile Bobant

Le dimanche Démonstration de dentelle aux fuseaux par Claudie Brabis et Démonstration de Broderie aux rubans par Michèle BourguignonTout public

2.5 .

rue Gilbert Musée de la broderie et Salle des fêtes Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 94 24 26 claire.prevot@orange.fr

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English :

As part of Heritage Days, discover the Embroidery Museum at Fontenoy Le Château with reduced-price admission.

Saturday: Guided tour at 2:00 p.m. and a Hardanger embroidery demonstration by Marie-Odile Bobant

Sunday: Bobbin lace demonstration by Claudie Brabis and ribbon embroidery demonstration by Michèle Bourguignon

L’événement Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-08-24 par OT EPINAL ET SA REGION