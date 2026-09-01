Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine rue Gilbert Fontenoy-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · rue Gilbert · Fontenoy-le-Château
Informations pratiques
Fontenoy-le-Château
Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine
rue Gilbert Musée de la broderie et Salle des fêtes Fontenoy-le-Château Vosges
Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez le musée de la broderie de Fontenoy Le Château avec une entrée à tarif réduit.
Le samedi Visite guidée à 14h00 et Démonstration d’une brodeuse Hardanger par Marie-Odile Bobant
Le dimanche Démonstration de dentelle aux fuseaux par Claudie Brabis et Démonstration de Broderie aux rubans par Michèle BourguignonTout public
2.5 .
rue Gilbert Musée de la broderie et Salle des fêtes Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 94 24 26 claire.prevot@orange.fr
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English :
As part of Heritage Days, discover the Embroidery Museum at Fontenoy Le Château with reduced-price admission.
Saturday: Guided tour at 2:00 p.m. and a Hardanger embroidery demonstration by Marie-Odile Bobant
Sunday: Bobbin lace demonstration by Claudie Brabis and ribbon embroidery demonstration by Michèle Bourguignon
L’événement Journées européennes du patrimoine musée de la broderie de la metallurgie et du patrimoine Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-08-24 par OT EPINAL ET SA REGION