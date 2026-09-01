Journées européennes du patrimoine – Musée de la Conserverie Loctudy
samedi 19 septembre 2026 · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
Journées européennes du patrimoine – Musée de la Conserverie
8 impasse du Nord Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Fidèles au poste, les bénévoles des Amis de la Conserveries seront présents pour vous accueillir et vous partager leur passion pour l’histoire de ce musée. Au programme tout au long de la visite :
– Visites guidées flash de l’exposition permanente et temporaire
– Découverte d’une machine à vapeur miniature
– Ateliers à destination des enfants :
Capsule temporelle avec vente de magnet et différents goodies
Pêche à la ligne .
8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine – Musée de la Conserverie Loctudy a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden
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