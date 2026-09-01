Informations pratiques

Loctudy

Journées européennes du patrimoine – Musée de la Conserverie

8 impasse du Nord Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Fidèles au poste, les bénévoles des Amis de la Conserveries seront présents pour vous accueillir et vous partager leur passion pour l’histoire de ce musée. Au programme tout au long de la visite :

– Visites guidées flash de l’exposition permanente et temporaire

– Découverte d’une machine à vapeur miniature

– Ateliers à destination des enfants :

Capsule temporelle avec vente de magnet et différents goodies

Pêche à la ligne .

8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine – Musée de la Conserverie Loctudy a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden