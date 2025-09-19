JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | MUSÉE DE LA FAÏENCE Place Henri Dulion Martres-Tolosane

En visite libre ou en visite guidée, venez découvrir ce musée, dédié aux faïenciers de Martres-Tolosane qui, depuis 1739, font la renommée de la Cité Artiste .

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

Place Henri Dulion OFFIDE DE TOURISME ET MUSÉE DE LA FAIENCE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

Come and discover this museum, dedicated to the earthenware makers of Martres-Tolosane, who have made the « Cité Artiste » famous since 1739.

German :

Entdecken Sie bei einem freien Besuch oder einer Führung dieses Museum, das den Fayenceherstellern von Martres-Tolosane gewidmet ist, die seit 1739 den Ruf der « Cité Artiste » begründen.

Italiano :

Venite a scoprire questo museo, dedicato ai vasai di Martres-Tolosane che hanno reso famosa la « Cité Artiste » dal 1739.

Espanol :

Venga a descubrir este museo, dedicado a los alfareros de Martres-Tolosane que han dado fama a la « Cité Artiste » desde 1739.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | MUSÉE DE LA FAÏENCE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE