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Journées européennes du patrimoine : Musée de la Mine Musée de la Mine Blanzy

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Mine · Blanzy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de la Mine
Adresse
34 rue du Bois Clair
Ville
71450 Blanzy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Blanzy

Journées européennes du patrimoine : Musée de la Mine

Musée de la Mine 34 rue du Bois Clair Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Sur l’ancien puits Saint-Claude devenu musée, découvrez l’univers d’une mine de charbon. Le parcours suit les pas des mineurs, de la lampisterie, à travers le carreau jusqu’aux galeries souterraines et témoigne de leur difficile travail et de ses évolutions au cours des deux siècles d’exploitation houillère.

Sur réservation.   .

Musée de la Mine 34 rue du Bois Clair Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 22 85 

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English : Journées européennes du patrimoine : Musée de la Mine

L’événement Journées européennes du patrimoine : Musée de la Mine Blanzy a été mis à jour le 2026-09-07 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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