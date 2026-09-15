Journées européennes du patrimoine : Musée de la Mine Musée de la Mine Blanzy
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Mine · Blanzy
Informations pratiques
Blanzy
Journées européennes du patrimoine : Musée de la Mine
Musée de la Mine 34 rue du Bois Clair Blanzy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Sur l’ancien puits Saint-Claude devenu musée, découvrez l’univers d’une mine de charbon. Le parcours suit les pas des mineurs, de la lampisterie, à travers le carreau jusqu’aux galeries souterraines et témoigne de leur difficile travail et de ses évolutions au cours des deux siècles d’exploitation houillère.
Sur réservation. .
Musée de la Mine 34 rue du Bois Clair Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 22 85
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English : Journées européennes du patrimoine : Musée de la Mine
L’événement Journées européennes du patrimoine : Musée de la Mine Blanzy a été mis à jour le 2026-09-07 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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