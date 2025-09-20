Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Nacre et de la Tabletterie Méru Méru

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous ouvre ses portes gratuitement lors des Journées Européennes du Patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Passez les portes de cette usine du XIXe siècle et découvrez la tabletterie, ce savoir-faire millénaire développé à Méru depuis le XVIe siècle. Ici, les machines d’époque côtoient de précieux objets (éventails, jumelles de théâtre, jeux, …) réalisés à partir de matières naturelles telles que l’ébène, l’os, l’ivoire, l’écaille de tortue ou la nacre, ce qui valut à Méru le surnom de Capitale mondiale de la nacre.

Dans nos ateliers reconstitués, comme à l’usine, découvrez les secrets de fabrication des boutons en nacre et d’un jeu de dominos traditionnel en os et bois d’ébène. 0 .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr

