Journées européennes du patrimoine Musée de l’Artillerie Draguignan

Journées européennes du patrimoine 20 et 21 septembre Musée de l’Artillerie Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

A cette occasion, le musée de l’Artillerie proposera des visites commentées sur la restauration du monument aux morts de l’Artillerie et du Train des équipages, par le conservateur de l’Artillerie et la conservatrice de l’Infanterie.

Départ des visites guidées du musée de l’Artillerie et de la salle d’honneur de l’Infanterie à : 10h00-11h00-14h00-15h00-16h00.

Musée de l’Artillerie Musée de l’Artillerie Avenue de la Grande Armée 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 08 13 86 http://www.musee.artillerie.asso.fr

