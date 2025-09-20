Journées Européennes du Patrimoine Musée de l’Atelier du patrimoine Une plongée dans la mémoire maritime de Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André

Quai des Terre-Neuvas Musée de l’Atelier du Patrimoine Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Situé sur le quai des Terre-Neuvas, ce musée vous invite à un voyage au cœur de l’histoire maritime de Dahouët. Entrez dans l’univers de la Grande Pêche, cette aventure humaine hors du commun qui mena des générations de marins jusqu’aux rudes eaux de Terre-Neuve.

À travers une collection riche et authentique, découvrez le quotidien à bord objets de la vie courante, matériel de pêche, outils d’entretien des navires, et instruments de navigation — du traditionnel loch à nœuds jusqu’au précis sextant. Chaque pièce raconte une histoire, chaque objet fait revivre les gestes et les espoirs de ces hommes de la mer.

Ce musée est plus qu’un lieu de mémoire c’est un hommage vibrant à ceux qui ont risqué leur vie pour faire vivre le port de Dahouët. Un passé qui mérite d’être transmis, par respect pour les souffrances et leur courage. .

Quai des Terre-Neuvas Musée de l’Atelier du Patrimoine Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

