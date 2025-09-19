JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE RÉGIONALE Saint-Pons-de-Thomières

8 Grand’Rue Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Durant les Journées du patrimoine, l’accès au musée est libre.

L’occasion de s’offrir un formidable voyage dans le temps pour mieux connaître la vie de nos ancêtres, au travers des découvertes archéologiques en provenance notamment de la Grotte de Resplendy, et de s’attarder dans la salle des Statues-Menhirs.

Cet ensemble de bâtiments se trouvait autrefois compris dans l’enceinte de l’évêché, au sud de l’ancienne ancienne abbatiale fondée en 936 par le Comte Pons de Toulouse. La configuration a été bouleversée par les destructions huguenotes de 1567, les reconstructions ultérieures, le morcellement durant la Révolution, et le tracé de la route Béziers-Castres construite de 1780 à 1784. Le musée est aménagé dans un bâtiment dont les fondations datent de la construction de l’abbaye, et dans le prolongement desquelles on retrouve la « Portanelle », et la tour Saint Benoît, ancienne tour de garde du XVe siècle. .

8 Grand’Rue Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 39 34

English :

During the Heritage Days, access to the museum is free.

It’s a great opportunity to take a trip back in time and learn more about the lives of our ancestors, through archaeological discoveries from the Grotte de Resplendy, and to linger in the hall of statue-menhirs.

German :

Während der Tage des Kulturerbes ist der Zugang zum Museum frei.

Die Gelegenheit, sich auf eine fantastische Reise in die Vergangenheit zu begeben, um das Leben unserer Vorfahren besser kennenzulernen, anhand der archäologischen Funde, die vor allem aus der Grotte von Resplendy stammen, und im Saal der Statuen-Menhire zu verweilen.

Italiano :

Durante le Giornate del Patrimonio, l’accesso al museo è gratuito.

È un’ottima occasione per fare un viaggio nel tempo e scoprire di più sulla vita dei nostri antenati, attraverso le scoperte archeologiche, in particolare della grotta di Resplendy, e per soffermarsi nella sala delle statue-menhir.

Espanol :

Durante las Jornadas del Patrimonio, el acceso al museo es gratuito.

Es una gran oportunidad para hacer un viaje en el tiempo y conocer mejor la vida de nuestros antepasados, a través de los descubrimientos arqueológicos, sobre todo de la cueva de Resplendy, y detenerse en la sala de las estatuas-menhires.

