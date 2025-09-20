Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates Musée des Automates Falaise
Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates
Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Visite en autonomie du musée le samedi et dimanche
Animation jeux de société en partenariat avec la boutique « Les Folledingues » le dimanche de 13h30 à 18h00 .
English : Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates
Self-guided tours of the museum on Saturday and Sunday
Board games in partnership with « Les Folledingues » boutique Sunday, 1:30 pm to 6:00 pm
German : Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates
Selbstständige Besichtigung des Museums am Samstag und Sonntag
Animation Gesellschaftsspiele in Zusammenarbeit mit der Boutique « Les Folledingues » sonntags von 13:30 bis 18:00 Uhr
Italiano :
Visite autoguidate al museo sabato e domenica
Giochi da tavolo in collaborazione con il negozio « Les Folledingues » domenica dalle 13.30 alle 18.00
Espanol :
Visitas autoguiadas del museo el sábado y el domingo
Juegos de mesa en colaboración con la tienda « Les Folledingues » domingo de 13.30 a 18.00 horas
