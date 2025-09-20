Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates Musée des Automates Falaise

Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates

Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates Musée des Automates Falaise samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

Visite en autonomie du musée le samedi et dimanche
Animation jeux de société en partenariat avec la boutique « Les Folledingues » le dimanche de 13h30 à 18h00
Visite en autonomie du musée le samedi et dimanche
Animation jeux de société en partenariat avec la boutique « Les Folledingues » le dimanche de 13h30 à 18h00   .

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43 

English : Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates

Self-guided tours of the museum on Saturday and Sunday
Board games in partnership with « Les Folledingues » boutique Sunday, 1:30 pm to 6:00 pm

German : Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates

Selbstständige Besichtigung des Museums am Samstag und Sonntag
Animation Gesellschaftsspiele in Zusammenarbeit mit der Boutique « Les Folledingues » sonntags von 13:30 bis 18:00 Uhr

Italiano :

Visite autoguidate al museo sabato e domenica
Giochi da tavolo in collaborazione con il negozio « Les Folledingues » domenica dalle 13.30 alle 18.00

Espanol :

Visitas autoguiadas del museo el sábado y el domingo
Juegos de mesa en colaboración con la tienda « Les Folledingues » domingo de 13.30 a 18.00 horas

L’événement Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates Falaise a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Falaise Suisse Normande