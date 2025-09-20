Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates Musée des Automates Falaise

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Visite en autonomie du musée le samedi et dimanche

Animation jeux de société en partenariat avec la boutique « Les Folledingues » le dimanche de 13h30 à 18h00 .

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

English : Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates

Self-guided tours of the museum on Saturday and Sunday

Board games in partnership with « Les Folledingues » boutique Sunday, 1:30 pm to 6:00 pm

German : Journées européennes du Patrimoine | Musée des Automates

Selbstständige Besichtigung des Museums am Samstag und Sonntag

Animation Gesellschaftsspiele in Zusammenarbeit mit der Boutique « Les Folledingues » sonntags von 13:30 bis 18:00 Uhr

Italiano :

Visite autoguidate al museo sabato e domenica

Giochi da tavolo in collaborazione con il negozio « Les Folledingues » domenica dalle 13.30 alle 18.00

Espanol :

Visitas autoguiadas del museo el sábado y el domingo

Juegos de mesa en colaboración con la tienda « Les Folledingues » domingo de 13.30 a 18.00 horas

