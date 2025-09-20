Journées Européennes du Patrimoine Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon

Journées Européennes du Patrimoine Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Musée des Beaux Arts et de la Dentelle

12 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite Flash des collections du Musée des BeauxArts et de la Dentelle

Durée 15 min

Pour sa 42e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 et auront pour thème le patrimoine architectural . Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts. .

12 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon 61000 Orne Normandie ac@ville-alencon.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Musée des Beaux Arts et de la Dentelle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon a été mis à jour le 2025-09-09 par OT CUA ALENCON