Journées Européennes du Patrimoine, Musée des Colporteurs rue principale Soueix-Rogalle

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Visites commentées par les bénévoles de l’association patrimoine de Soueix Rogalle.

Découverte des histoires des colporteurs et du magasin de Soueix.

rue principale Musée des Colporteurs Soueix-Rogalle 09140 Ariège Occitanie +33 6 48 10 61 12 bonte.emmanuel@orange.fr

English :

Guided tours by volunteers from the Soueix Rogalle heritage association.

Discover the stories of the peddlers and the Soueix store.

German :

Kommentierte Besichtigungen durch Freiwillige des Kulturerbevereins von Soueix Rogalle.

Entdecken Sie die Geschichten der Hausierer und des Ladens in Soueix.

Italiano :

Visite guidate dai volontari dell’associazione Soueix Rogalle Heritage.

Scoprite le storie degli ambulanti e del negozio di Soueix.

Espanol :

Visitas guiadas por voluntarios de la Asociación del Patrimonio de Soueix Rogalle.

Descubra las historias de los vendedores ambulantes y de la tienda Soueix.

