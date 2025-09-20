Journées Européennes du Patrimoine, Musée des Colporteurs rue principale Soueix-Rogalle
Début : 2025-09-20 08:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Visites commentées par les bénévoles de l’association patrimoine de Soueix Rogalle.
Découverte des histoires des colporteurs et du magasin de Soueix.
rue principale Musée des Colporteurs Soueix-Rogalle 09140 Ariège Occitanie +33 6 48 10 61 12 bonte.emmanuel@orange.fr
English :
Guided tours by volunteers from the Soueix Rogalle heritage association.
Discover the stories of the peddlers and the Soueix store.
German :
Kommentierte Besichtigungen durch Freiwillige des Kulturerbevereins von Soueix Rogalle.
Entdecken Sie die Geschichten der Hausierer und des Ladens in Soueix.
Italiano :
Visite guidate dai volontari dell’associazione Soueix Rogalle Heritage.
Scoprite le storie degli ambulanti e del negozio di Soueix.
Espanol :
Visitas guiadas por voluntarios de la Asociación del Patrimonio de Soueix Rogalle.
Descubra las historias de los vendedores ambulantes y de la tienda Soueix.
