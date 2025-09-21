Journées Européennes du Patrimoine Musée des Guerres de Vendée Ferme des Côteaux Mauges-sur-Loire

Ferme des Côteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le Musée d’Histoire locale et des Guerres de Vendée

Le Musée d’histoire locale de Saint-Florent-le-Vieil ouvre ses portes le dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Ferme des Côteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire paquereauserge@gmail.com

English :

Come and discover the Musée d’Histoire Locale et des Guerres de Vendée during the European Heritage Days

German :

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes das Museum für Lokalgeschichte und die Kriege der Vendée

Italiano :

Venite a scoprire il Musée d’Histoire Locale et des Guerres de Vendée (Museo di Storia Locale e delle Guerre di Vandea) nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

Venga a descubrir el Musée d’Histoire Locale et des Guerres de Vendée (Museo de Historia Local y de las Guerras de Vendée) durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

