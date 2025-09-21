Journées Européennes du Patrimoine Musée des Guerres de Vendée Ferme des Côteaux Mauges-sur-Loire
Ferme des Côteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-21
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le Musée d’Histoire locale et des Guerres de Vendée
Le Musée d’histoire locale de Saint-Florent-le-Vieil ouvre ses portes le dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .
English :
Come and discover the Musée d’Histoire Locale et des Guerres de Vendée during the European Heritage Days
German :
Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes das Museum für Lokalgeschichte und die Kriege der Vendée
Italiano :
Venite a scoprire il Musée d’Histoire Locale et des Guerres de Vendée (Museo di Storia Locale e delle Guerre di Vandea) nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio
Espanol :
Venga a descubrir el Musée d’Histoire Locale et des Guerres de Vendée (Museo de Historia Local y de las Guerras de Vendée) durante las Jornadas Europeas del Patrimonio
