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Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Atelier familles Musée des impressionnismes Giverny

samedi 19 septembre 2026 · Musée des impressionnismes · Giverny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée des impressionnismes
Adresse
99 rue Claude Monet
Ville
27620 Giverny
Département
Eure
Tarif

Giverny

Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Atelier familles

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Le musée propose un atelier artistique et ludique adapté aux petits comme aux grands. Un vrai moment d’échange et de partage !

Informations pratiques
– De 11h à 12h30
– Sur réservation
– Gratuit
– Contact 02 32 51 93 99   .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65 

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English : Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Atelier familles

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Atelier familles Giverny a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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