Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Conférence Musée des impressionnismes Giverny
samedi 19 septembre 2026 · Musée des impressionnismes · Giverny
Informations pratiques
Giverny
Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Conférence
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Collections du musée dialogues et nouvelles acquisitions.
Cette conférence invite à découvrir les dialogues qui se tissent entre les œuvres du musée, des chefs-d’œuvre impressionnistes aux créations contemporaines. Elle sera également l’occasion de présenter les dernières acquisitions, dons et dépôts venus enrichir les collections.
Informations pratiques
– Horaire 15h
– Sur réservation
– Gratuit
– Contact 02 32 51 93 99 .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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English : Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Conférence
L’événement Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Conférence Giverny a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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