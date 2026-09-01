Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Conférence Musée des impressionnismes Giverny

Informations pratiques

Giverny

Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Conférence

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Collections du musée dialogues et nouvelles acquisitions.

Cette conférence invite à découvrir les dialogues qui se tissent entre les œuvres du musée, des chefs-d’œuvre impressionnistes aux créations contemporaines. Elle sera également l’occasion de présenter les dernières acquisitions, dons et dépôts venus enrichir les collections.

Informations pratiques

– Horaire 15h

– Sur réservation

– Gratuit

– Contact 02 32 51 93 99 .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Conférence

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Conférence Giverny a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération