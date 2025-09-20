Journées Européennes du Patrimoine Musée des métiers de la chaussure SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE Sèvremoine

SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE 6 rue Saint Paul Sèvremoine Maine-et-Loire

Participez aux Journées Européennes du Patrimoine en visitant le Musée des Métiers de la Chaussure.

Le Musée des Métiers de la Chaussure ouvre ses portes pour mettre à l’honneur le savoir-faire autour de la fabrication de la chaussure, reflet de l’identité industrielle des Mauges. Pour fêter les 30 ans du musée, des professionnels du secteur, anciens ou toujours en activité, partageront leur expérience du métier et mettront exceptionnellement en marche les machines du musée pour montrer l’importance du geste dans le processus de fabrication d’une chaussure. Animation uniquement le samedi.

TOUT PUBLIC

Plus d’informations au 02 41 46 35 65

GRATUIT .

SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE 6 rue Saint Paul Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 museechaussure@sevremoine.fr

English :

Take part in the European Heritage Days by visiting the Shoe Trade Museum.

German :

Nehmen Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes teil und besuchen Sie das Musée des Métiers de la Chaussure (Museum des Schuhhandwerks).

Italiano :

Partecipate alle Giornate Europee del Patrimonio visitando il Musée des Métiers de la Chaussure.

Espanol :

Participe en las Jornadas Europeas del Patrimonio visitando el Musée des Métiers de la Chaussure.

