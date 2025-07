Journées Européennes du Patrimoine Musée des métiers Musée des Métiers Mauges-sur-Loire

Musée des Métiers 7 Place Abbé Joseph Moreau Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Visitez le Musée des Métiers dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Laurent-de-la-Plaine à Mauges-sur-Loire

Démonstrations d’artisans sur les deux après-midis filandière et tailleur de pierre le samedi, fabricant de cordes le dimanche.

Possibilité de venir découvrir les collections du musée et jeux en accès libre pour les enfants .

Musée des Métiers 7 Place Abbé Joseph Moreau Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr

English :

Visit the Musée des Métiers as part of the European Heritage Days at Saint-Laurent-de-la-Plaine in Mauges-sur-Loire

German :

Besuchen Sie das Musée des Métiers im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals in Saint-Laurent-de-la-Plaine in Mauges-sur-Loire

Italiano :

Visita al Musée des Métiers nell’ambito delle Giornate del Patrimonio Europeo a Saint-Laurent-de-la-Plaine, Mauges-sur-Loire

Espanol :

Visite el Museo de los Oficios en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio en Saint-Laurent-de-la-Plaine, Mauges-sur-Loire

