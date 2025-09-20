Journées européennes du patrimoine Musée des outils de nos ancêtres Musée « Les outils de nos ancêtres » Lapeyrouse-Mornay
Musée « Les outils de nos ancêtres » 868 route de Pact Lapeyrouse-Mornay Drôme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20 2025-09-21
Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir ce musée. Participation libre.
Musée « Les outils de nos ancêtres » 868 route de Pact Lapeyrouse-Mornay 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 55 37 25 maurin.maurice@orange.fr
English :
Take advantage of the European Heritage Days to discover or rediscover this museum. Free admission.
German :
Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um dieses Museum zu entdecken oder wiederzuentdecken. Teilnahme frei.
Italiano :
Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprire o riscoprire questo museo. Ingresso gratuito.
Espanol :
Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir o redescubrir este museo. Entrada gratuita.
L’événement Journées européennes du patrimoine Musée des outils de nos ancêtres Lapeyrouse-Mornay a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche