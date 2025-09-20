Journées européennes du patrimoine Musée des outils de nos ancêtres Musée « Les outils de nos ancêtres » Lapeyrouse-Mornay

Musée « Les outils de nos ancêtres » 868 route de Pact Lapeyrouse-Mornay Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir ce musée. Participation libre.

Musée « Les outils de nos ancêtres » 868 route de Pact Lapeyrouse-Mornay 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 55 37 25 maurin.maurice@orange.fr

English :

Take advantage of the European Heritage Days to discover or rediscover this museum. Free admission.

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um dieses Museum zu entdecken oder wiederzuentdecken. Teilnahme frei.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprire o riscoprire questo museo. Ingresso gratuito.

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir o redescubrir este museo. Entrada gratuita.

